SIDI BEL ABBES : Un octogénaire et sa fille meurent écrasés par un train

Un effroyable accident ferroviaire, le énième du genre, est survenu dans l'après -midi de jeudi dernier, à proximité de la localité de Chétouane Belaïla, relevant de la Daïra de Ben-Badis, 40 km au sud-ouest de Sidi Bel Abbès, apprend on d'un communiqué de la protection civile. Un véhicule de marque Duster, à bord duquel se trouvaient 05 personnes, a été violemment percuté, au niveau d'un passage dangereux non protegé, par un train de voyageurs assurant la desserte Tlemcen -Oran via Sidi Bel Abbès. Deux passagers, en l'occurrence un octogénaire répondant aux initiales de B.M et sa fille B.S de 49 ans ont trouvé la mort sur les lieux, les 03 autres passagers ont été grièvement blessés, selon la même source d'information. Les victimes ont toutes été orientées par les agents de la protection civile vers l'EPH de Ben badis, à l'issue d'une rude opération de désincarcération permettant leur libération.