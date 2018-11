SIDI BEL ABBES : Un écolier meurt écrasé par un mini-char

Un écolier de 08 ans, répondant aux initiales de S.A et fréquentant la 3ème année primaire à l'école Adda Kheïra de Télagh, 50 km au sud de Sidi Bel Abbes, a connu une mort horrible jeudi dernier, aux environs de 11H 30, à son retour à la maison. L'infortuné enfant, tenant à la main un sandwich, selon des témoins oculaires, traversait l'avenue principale Larbi Ben M’hidi apparemment animée et encombrée, quand brusquement il fut percuté violemment puis écrasé mortellement par un mini-char de type M100, appartenant à une brigade de la gendarmerie nationale relevant de la compagnie de Télagh. Le conducteur de l'engin se serait arrêté sous les cris des passants mais a vite repris la fuite de peur de représailles. Ce fut par conséquent" la goutte d'eau qui fait déborder le vase ''puisque la circulation automobile sera immédiatement fermée par des centaines de jeunes citoyens qui n'ont cessé un moment d'exiger l'arrestation du gendarme. ''La marée humaine ''déchaînée ','est allée ensuite s'attrouper devant le siège de la compagnie de gendarmerie nationale appelant que justice soit faite. La dépouille mortelle a été déposée à la morgue de l'E.P.H de la ville où de nombreux camarades de classe ainsi que des enseignantes se sont rendus pour rendre un dernier hommage au petit Achraf.Une enquête a tout de même été ouverte par la police afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de ce tragique accident.