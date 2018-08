SIDI BEL ABBES : Tentative de vol à la Poste de Borj Jaafar déjouée

Les éléments de la gendarmerie nationale, territorialement compétents, ont réussi lundi dernier, à déjouer une tentative de vol au bureau de Poste de Bordj Jaâfar, 25 km au sud Ouest de Sidi Bel Abbes, indique une source bien informée. Alertés par des passants qui auraient fait part de la présence devant l'enceinte du bureau postal, de 02 individus encagoulés, tentant d'y faire irruption, les éléments de la gendarmerie se sont rendus immédiatement sur les lieux et ont réussi à déjouer la tentative de cambriolage. L'un des deux mis en cause, un chômeur de la quarantaine a été appréhendé, alors que son acolyte aurait pris la fuite vers une destination inconnue. Les passants eux, n’ont rien fait de mieux que d'applaudir les gendarmes, pour leur marquer les sentiments de ravissement et de satisfaction.