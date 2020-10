SIDI BEL ABBES : Sortie d’une promotion de 415 agents de rééducation pénitentiaire

Un représentant personnel de Belkacem Zaghmati, ministre de la Justice et garde des sceaux, s’est rendu mardi 20 octobre 2020 à Sidi Brahim, 10 km au nord de Sidi Bel Abbès, afin de présider la cérémonie de sortie de la 32ème promotion de 415 agents de rééducation pénitentiaire, baptisée au nom du martyr du devoir, le défunt Ben Taher Sid Ali. Le représentant du ministère de tutelle, M. Taibi, ainsi que le wali, Mr Mustapha Limani, en présence des autorités locales ,civiles et militaires ,notamment les premiers responsables du secteur de la justice ,ont donc assisté à la cérémonie de remise des diplômes aux agents ayant bénéficié d'une formation théorique et pratique de 6 mois, basée sur la conduite et l'exercice de la fonction au sein de l'administration pénitentiaire, notamment les conditions et les règles de détention et de traitement des détenus qu'il faudrait apprendre à intégrer professionnellement. Le major de promo, devant une forte assistance a souligné dans une brève allocution le rôle de l’école dans la formation des cadres sur lesquels s’appuie solidement l'Etat pour maintenir la sécurité et la stabilité au sein des établissements pénitentiaires.