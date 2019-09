SIDI BEL ABBES : Saisie de 187 motos en un mois

Dans une louable campagne initiée le mois d'août, par les services de police relevant de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès, et rentrant dans le cadre de la lutte implacable contre les nuisances sonores causées par les motocyclettes, les éléments des forces de police ont réussi à la saisie de pas moins de 187 motos, toutes marques confondues, apprend -on d'un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques. Ces motocyclettes mises en fourrière, selon le communiqué, étaient pour la plupart, dépourvues de dispositifs nécessaires tels le casque, le silencieux ou tout simplement les papiers conformes à leur mise en circulation. Certaines de ces motos auraient même été utilisées dans les vols à "l'arrachée "et les agressions commis dans les ruelles de la ville, notamment contre la gent féminine. Cette campagne fructueuse continue à nos jours et le contrôle des motocyclettes resterait toujours en vigueur.