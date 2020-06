SIDI BEL ABBES : Saisie d'une grande quantité de compléments alimentaires de musculation

Les éléments de la police générale de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, agissant en coordination avec ceux de la 13ème Sûreté urbaine, dans la lutte contre le commerce illicite, viennent de procéder à la saisie d'une quantité considérable de produits nutritionnels servant de compléments alimentaires, de 29 variétés et utilisés dans la musculation, rapporte un communiqué de la cellule d'information. L'opération de saisie fait suite à une tournée d'inspection, effectuée au niveau de deux boutiques spécialisées, poursuit le bulletin de communication et laquelle se serait soldée par la découverte de compléments alimentaires importés frauduleusement ou périmés: 1010 boîtes de 300 comprimés chacune,162 boîtes de 650 comprimés ainsi que 216 sachets de compléments en poudre de 500 gr et 7 kg chacun,37 boîtes en poudre de 2,27 kg l'unité. Au niveau du second local, 409 autres sachets de ces produits en poudre de 500 gr à 7 kg chacun et 252 boites de 300 Cp, ont également été saisis par les mêmes équipes d'inspection. Toutes les procédures judiciaires ont été établies à l'encontre des 2 contrevenants.