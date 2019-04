SIDI BEL ABBES : Plus de 32 milliards de cts, destinés à 54.417 démunis

En prévision du mois sacré de Ramadan 2019, 54417 familles nécessiteuses auraient été recensées par les commissions sociales des 52 communes de la Wilaya de Sidi Bel Abbès lesquelles ont étudié minutieusement et au cas par cas, les dossiers déposés auprès de leurs services, apprend-on de source bien autorisée. Ces milliers de familles percevraient une aide financière de 6000,00 da chacune, devant faire l'objet d'un virement par ccp ou mandat pour les non-détenteurs de compte ,selon la même source.La somme globale destinée à ces aides humanitaires ,dépasserait les 32 milliards de centimes que la direction de l'action sociale et de solidarité (DASS )et les communes auraient versé, touchant principalement la frange sociale démunie dont les personnes âgées bénéficiant de la modique pension de 3000,00 dinars ,les handicapés à 100%,les non-voyants, femmes veuves, divorcées, malades chroniques, chefs de familles pauvres, victimes du terrorisme etc.