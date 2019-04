SIDI BEL ABBES : Les vols de cheptel s'accentuent à Marhoum

Le phénomène du vol de cheptel s'accentue ces derniers jours, dans la daïra de Marhoum, relevant des zones éloignées du Sud de la Wilaya de Sidi Bel Abbès, apprend-on de certains éleveurs apparemment inquiets et craintifs. En un mois, soulignent les mêmes plaignants, les unités des services sécuritaires territorialement compétents ont enregistré 03 vols successifs de cheptels ,comptant près d'une centaine de têtes ovines et commis le plus souvent aux abords de la route nationale 104,reliant Marhoum ,110 km à l'extrême sud de Sidi Bel Abbès, à Moulay Larbi ,ville limitrophe de la Wilaya de Saïda. Des éleveurs expérimentés diront que les malfaiteurs sont généralement bien organisés et agissent en bandes avant d'exécuter leur sale besogne à la faveur de l’obscurité, en s'attaquant directement aux bergeries et autres étables des fermes installées dans cette immense région, à vocation pastorale par excellence. D’autres expliquent que les maraudeurs qui courent toujours, appartiendraient à des réseaux spécialisés dans le vol de cheptels, feraient vraisemblablement appel à des maquignons ou des contrebandiers pour écouler rapidement les troupeaux subtilisés vers les contrées du Sud Ouest du pays ou vers la frontière ouest.