SIDI BEL ABBES : Les premières pluies font renaître l'espoir

La pluie est de retour dans la majeure partie de la wilaya de Sidi Bel Abbès . Les premières averses des trois derniers jours, ont donné une lueur d’espoir aux agriculteurs après une longue période marquée par un déficit pluviométrique sans précédent. Même si la quantité demeure insuffisante, la population garde l'espoir pour les jours à venir. "Ces pluies seront bénéfiques pour les agriculteurs qui ont déjà semé, en leur permettant la germination des semences. Puisque nous sommes au mois de novembre, nous avons déjà perdu deux semaines du cycle de production, ce qui est énorme. Généralement, ces précipitations survenant lors de l'entame de la campagne agricole, s’avèrent primordiales du fait qu'elles permettent et facilitent le labour du sol. Durant et à la fin de la saison, elles sont cruciales pour une bonne récolte. A défaut, l’agriculteur se trouve dans l’obligation d’utiliser les infrastructures d’irrigation jugées coûteuses et nécessitent un entretien régulier", nous confie un céréalier de Tessalah ."Nous allons avoir de la pluie, mais pas suffisamment pour souligner que la sécheresse est terminée. Il faudra encore attendre quelques mois. Si les chutes de pluie continuent, il faudra compter trois semaines pour que l'herbe repousse et soit en capacité de nourrir les bêtes. D'ici là, il faut puiser dans le stock de réserves hivernales ou, au pire, se tourner à la vente de quelques ovins", dira un éleveur de la même commune.