SIDI BEL ABBES : Les citoyens ferment le siège de la mairie de Marhoum

Dans l'après midi de dimanche 10 juin 2019, alors que la population locale dort paisiblement, fuyant la chaleur torride, une quarantaine de citoyens, en majorité des pères de familles, se sont rassemblés comme c'était programmé et ont rejoint la mairie, sis au centre ville pour la fermer, en guise de mécontentement, a-t-on appris d'une source bien informée. Cette action, diront certains d'entre eux, au bout du fil, aurait été entreprise, pour satisfaire notre principale revendication à savoir la distribution qui n'a jamais vu le jour depuis le dépôt des centaines de dossiers, et suite à toute cette patience'' dont nous avons fait part". "Nos élus et responsables locaux qui nous ont de tout temps arrosés de promesses mensongères, semblent verser dans les affres du silence et du scepticisme, renchérissent d'autres protestataires qui auraient promis de tous les saints que la situation resterait telle quelle jusqu'à notre satisfaction.