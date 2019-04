SIDI BEL ABBES : Les citoyens de Téghalimet réclament des lotissements

Les dizaines de citoyens de Téghalimet,notamment les souscripteurs aux lots de terrains à bâtir, ne cessent actuellement d'affluer vers l'APC ,presser et contraindre moralement les responsables et les élus locaux, en organisant tantôt des sit-in ou en recourant fréquemment à la fermeture de la route pour réclamer la présence des premiers responsables de la wilaya. Ils seraient des centaines, selon des notables de la ville rencontrés à Sidi Bel Abbès, à attendre désespérément et depuis des années, une suite à leurs requêtes relatives à l'affectation de lotissements sur le territoire de la commune et devant faire l'objet de découpage des lots distincts à bâtir. ''Nous avons déposé nos dossiers auprès des services de l’APC, il ya plus de 06 ans, en vue d'acquérir un lot à bâtir, expliquent des chefs de familles. Malheureusement, aucune suite ne nous a été accordée, en dépit de toutes ces longues années de patience dont nous avons fait part .Nous demandons à notre aimable Wali de réexaminer cette question de lotissements qui perdure à Teghalimet, faisant souffrir surtout les postulants''. Le maire appelé au téléphone, souligne que près de 2000 demandes d'acquisition de lots de terrains seraient déposées dans les services concernés, et que toutes les dispositions auraient été prises avec la tutelle pour un éventuel dénouement de cette crise sans précédent.