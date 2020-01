SIDI BEL ABBES : Les citoyens de Louza referment la RN13

Tôt ce matin de dimanche 19 janvier 2020, des dizaines d'habitants de Louza , petite et paisible localité, dépendant de la commune de Benachiba Chélia,30 km au sud de Sidi Bel Abbès, se sont rassemblés massivement au niveau de la RN 13 pour la fermer carrément à la circulation automobile, au moyen de grosses pierres ,de pneus brûlés et d'autres objets hétéroclites; le tout appuyé par des tentes dressées sur cette voie à grande circulation.

Ce mouvement à caractère pacifique, qui a été tenu pour la troisième fois en cinq mois, par les citoyens de tout âge, serait motivé selon leurs représentants, pour les mêmes raisons avancées initialement au mois d'août 2019 et lesquelles sont liées au manque d'eau potable.

"Face au calvaire infernal qui nous fait souffrir les martyres depuis fort longtemps, et pour lequel aucune suite favorable ne nous a été accordée, malgré toutes les promesses données par les élus locaux et les premiers responsables de la wilaya, diront certains protestataires visiblement mécontents, nous avons convenu de refermer cet axe routier pour la 3ème fois consécutive, jusqu'à ce que nos revendications soient prises en considération, sinon notre mouvement sera illimité". La circulation ayant été perturbée, les automobilistes, ayant éprouvé toutes les peines du monde pour retrouver leur destination, ont été contraints de changer d'itinéraires.