SIDI BEL ABBES : Le torchon brûle entre les travailleurs et le SG de l'A.P.C.

Ce dernier, accusé de tous les maux par les protestataires, persiste et signe: "j'ai été désigné à occuper ce poste par intérim, sur décision de la tutelle dont le premier responsable serait le seul habilité à décider de mon sort" Les agents et autres travailleurs ne réclament eux, que son départ, en organisant tantôt un sit-in, tantôt un arrêt de travail, l'accusant d'être l'auteur principal de leur situation socioprofessionnelle dégradante. Cette situation conflictuelle qui aurait tendance à perdurer davantage, a donné lieu ces derniers jours à une administration municipale New Look: deux secrétaires généraux pour la même A.P.C dont le second, un administrateur, aurait été nommé par le P/A.P.C, en attendant des jours meilleurs. S'étant rendu compte du marasme indescriptible qui règne au sein de l'hôtel de ville, le chef de la Daïra de Sidi Bel Abbès intervient sur les ondes de la radio locale, coupant court à toutes les spéculations :" la désignation du secrétaire général de l'A.P.C est du ressort et des compétences du Ministère de l'Intérieur et des collectivités locales .Un arrêt de travail, une grève ou un sit-in ne pourraient en aucun cas entraîner son limogeage. Nous attendons une suite à nos correspondances devant émaner de la tutelle ministérielle. Le S.G contesté a été contraint de prendre congé avant un éventuel dénouement à cette crise qui a secoué l'A.P.C de Sidi Bel Abbès.