SIDI BEL ABBES : Le sachet en papier, objet d'une campagne de sensibilisation

Les services de la Direction du commerce de Sidi Bel Abbès viennent de lancer une louable campagne de sensibilisation pour imposer éventuellement la nouvelle réglementation inhérente à l'usage effectif du sachet en papier. 153 boucheries et 58 boulangeries ont d'ores et déjà été inspectées par les éléments des brigades en mission dans la ville. Les propriétaires ont été sommés de se préparer et se conformer à la nouvelle législation devant être mise en application tout prochainement, conformément aux institutions de la tutelle ministérielle.