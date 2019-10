SIDI BEL ABBES : Lancement de la campagne de reboisement

La louable opération de reboisement au niveau de cette Daïra steppique , a pour objectif principal de repeupler le couvert végétal dévasté ces derniers temps, et de renforcer les espaces verts urbains et suburbains afin d' améliorer le cadre de vie des citoyens, ainsi que la protection de la steppe de cette circonscription, véritable théâtre d’un déséquilibre écologique et climatique : La surcharge pastorale due à la pression des effectifs ovins en surnombre en rapport avec les possibilités fourragères, les labours illicites ayant entraîné une destruction de la végétation basse accentuant les effets de l’érosion éolienne des sols des nappes alfatières et d’armoise blanche qui constituent une barrière naturelle à la désertification. Dans cette optique , le HCDS en collaboration avec les services en charge de cet espace et les collectivités locales de Marhoum et Bir El H’Mam, ont opté pour la mise en défense de deux périmètres de plusieurs milliers d’hectares de parcours steppiques, avec interdiction formelle des labours et des pacages pour une durée allant jusqu'à trois ans et plus pour permettre à la steppe une régénération progressive. Signalons que le coup d’envoi de l’opération a été donné par les responsables et élus locaux, agents de la circonscription des forêts, les services de la Subdivision agricole, ceux du Haut Commissariat au Développement de la Steppe (HCDS) et de l’Entreprise Régionale du Génie Rural (ERGR) ayant planté symboliquement 100 arbustes.