SIDI BEL ABBES : La police saisit 7000 pétards

Au moment où ils s'apprêtent à consentir davantage d'efforts pour assurer le bon déroulement de la fête religieuse du Mawlid Ennabaoui ,prévu ce jeudi 29 octobre 2020, et mener des campagnes de sensibilisation sur les produits pyrotechniques et autres fumigènes, les éléments de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès, en exercice dans la ville, toujours en lutte contre le commerce illicite, ont procédé à la saisie de 7000 pétards, rapporte un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques. Ces produits étaient, bien sûr, destinés à la commercialisation illicite. Toutes les mesures judiciaires nécessaires ont été entreprises par la police à l'encontre du mis en cause, conclut le communiqué.