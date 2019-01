SIDI BEL ABBES : ‘’La numérisation, c’est pour la fin mars’’

En visite d'inspection et de travail à Sidi Bel Abbès, le jeudi 17 janvier 2019, le ministre des finances, M. Abderrahmane Raouya a indiqué que le projet de numérisation serait mis en œuvre dès la fin du mois de mars prochain. Cette mise en pratique permettrait, selon le représentant gouvernemental, de faciliter l'ensemble des opérations financières au sein des structures, en faisant savoir qu’à l'échelle nationale, le recouvrement fiscal s'est nettement amélioré durant l'exercice écoulé. M.Raouya a en effet mis en exergue le rôle prépondérant à jouer par nos banques dans le développement économique et le soutien porté par l'État aux partenaires et autres opérateurs économiques, pour renforcer tous types d'investissements, au moyen d'un portail électronique devant faciliter l'accès aux opérations fiscales et notamment les services personnalisés. ''L'année dernière a-t-il rappelé, le taux d'inflation moyen s'était stabilisé sur le cap de 05%, en dépit de la chute du prix de pétrole. Cette balance serait bien sûr assurée tout au long de l'année en cours, afin de garder le même équilibre économique et la priorité serait accordée au dinar algérien dont nous devrions maintenir l'équilibre par rapport à la devise étrangère''.''Il faudrait savoir, a t-il ajouté, qu’un petit glissement a tout de même été constaté à la fin de l'année 2018 à 01 dollar pour 118 DA. Notre objectif étant de détenir une monnaie assez forte''. Le ministre a procédé à l'inauguration du nouveau siège de la Direction Régionale de la B.N.A, effectué une visite d'inspection au niveau du centre des impôts, situé au quartier populeux dit "Rocher" où il s'est enquis des conditions de travail du personnel, avant de rallier la cité Sakia El Hamra pour visiter le Centre Régional des Impôts ,puis le Trésor Public.