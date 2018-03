SIDI BEL ABBES : La distribution de 180 logements contestée à Tessalah

A Tessalah, chef-lieu de Daïra, sis à quelque 20 km au nord de Sidi Bel Abbès, l'affichage, ces trois derniers jours, de la liste nominative des bénéficiaires de 180 logements sociaux participatifs n'a évidemment pas fait que des heureux. Selon des citoyens n'ayant pas eu la chance d'y figurer. ''De nombreux demandeurs de logements, issus de familles démunies, sont mécontents et non satisfaits et n'ont cessé d'exprimer leur colère et réprobation, en se regroupant aux abords de l'enceinte de la mairie", ont-souligné certains d'entre eux. D'autres renchérissaient :"Nous exigeons une enquête administrative sur cette liste contestée, n’ayant provoqué que l'ire générale du fait qu'elle comporte plusieurs indus bénéficiaires". Le P/APC, Mr Naïmi, appelle les exclus à introduire des recours dans les délais impartis par la réglementation. Il crie tout bonnement à la manipulation, déclarant au bout du fil, que ces agitations qu'a connues l'APC auraient été fomentées intentionnellement afin d'attiser des actions et des sentiments violents, susceptibles d'envenimer le climat d'entente existant au sein de la mairie ou l'administration locale.