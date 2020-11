SIDI BEL-ABBES : La collecte des déchets ménagers en débat

Le wali de Sidi Bel Abbès, Mr Mustapha Limani, a donné lundi 23 novembre 2020,le coup d'envoi d'une session de formation organisée par la direction de l'environnement, portant sur la gestion structurée des déchets ménagers avec, au préalable, l’étude de la situation que traverse actuellement l'Epic (Nadhif.com) dont les travailleurs ont à maintes reprises recouru à l'organisation d'arrêt de travail Ce regroupement a été rehaussé par la forte présence des chefs de daïras ,PAPC ,membres d'APW, représentants de l'Epic, ceux des CET et chefs d'associations locales liées à l'environnement..... D’emblée, les participants à cette journée, notamment les maires, ont convenu à venir à la rescousse de l'EPIC, cette entreprise publique à caractère industriel et commercial, chargée de la gestion urbaine de la ville de Sidi Bel Abbés habilitée également à entretenir l'éclairage public, les espaces verts, les chaussées et autres espaces de détente. Ils ont longuement axé leur débat sur la possibilité de transfert budgétaire pour renflouer les caisses de l'entreprise, mais les modalités de ce transfert restent à définir. Plusieurs d'entre eux se sont d'ailleurs demandé si les municipalités peuvent maintenir l'équilibre budgétaire dont il serait question au profit de l'Epic(Nadhif.com) qui a été créée en 2014, sur décision ministérielle. Mais ses activités devraient être étendues vers l'ensemble des communes, comme stipulé par la loi, ont-ils souligné. "La commune du chef-lieu de wilaya, a rappelé un autre intervenant ,avait assuré le financement du travail de ramassage de déchets entrepris par Nadhif.com,de 2017 à nos jours, et en versant des dizaines de milliards de centimes.