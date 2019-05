SIDI BEL ABBES : La RN 13 fermée par des protestataires au niveau de Touaïta

Des dizaines de citoyens de Touaïta,petite et paisible localité relevant de la commune des Amarnas,07 km au sud de Sidi Bel Abbès, scandant des slogans hostiles aux membres de la dite APC,ont fermé la R.N 13,dans l'après midi de dimanche dernier, pour réclamer l'alimentation en eau potable et la distribution des lots à bâtir,a-t-on appris de source autorisée. "Nous exigeons un dénouement immédiat à cette pénurie d'eau secouant notre localité depuis des mois ainsi que l'attribution des lots à bâtir», ne cessaient-ils de clamer non sans colère et en rappelant que les élus, à leur tête le P/APC, n’ont jamais été fidèles à leurs promesses. D'autres mécontents n'auraient pas arrêté de réclamer la présence du wali, M. Ahmed Abdelhafid Sassi. Hier lundi, la route est donc restée bloquée à l'aide de pierres, pneus brûlés et autres objets hétéroclites, contraignant automobilistes et autres usagers, à emprunter la R.N 95 ou le C.W. Dans la wilaya de Sidi Bel Abbès qui compte 52 communes, les responsables locaux et les élus, notamment les maires seraient devenus la cible privilégiée de la protestation citoyenne qui semble s'organiser et prendre forme au fil des jours depuis le 22 février 2019. Il faut souligner que la protestation ne faiblit pas dans cette wilaya où des dizaines de mouvements ont été organisés dans autant de municipalités.