SIDI BEL ABBES : La CNAS sensibilise les employeurs

Les responsables de cette caisse viennent en effet, de leur adresser un formulaire de renseignements qu'ils devraient remplir. Le questionnaire en question est composé de quatre parties relatives à la situation de l’entreprise et des employés salariés, vécue depuis le mois de mars 2020, selon la même source. Ce formulaire est accompagné d’un guide d’usage comportant l'ensemble des mesures impératives permettant à la caisse de trouver le moyen adéquat pour aider et accompagner les employeurs des entreprises économiques affectées en cette période exceptionnelle, par la crise sanitaire les ayant contraints à un arrêt permanent et/ou à une réduction de l’activité. A ce titre, la CNAS compte développer, dans ses bonnes relations avec les employeurs, un service de proximité en dehors du cadre habituel qui se limitait uniquement au recouvrement des cotisations, ajoute notre source. Le but serait de récolter tous les renseignements nécessaires à la situation économique de l’employeur et ses salariés dans le seul but de pouvoir évaluer l'impact engendré par le Covid-19 sur les diverses activités économiques. Les responsables de la CNAS, sont tenus d'ailleurs, et en vertu de la réglementation en vigueur, de connaître le nombre exact des employeurs ayant été obligés de suspendre leurs activités d'une manière provisoire ou permanente ; mais également, le nombre des salariés mis en congé exceptionnel, conformément aux décrets exécutifs 69-20 et 70-20. Ce formulaire donnerait la possibilité aux employeurs de fixer un rendez-vous pour le versement des cotisations ou des observations à introduire, conclut la source.