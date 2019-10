SIDI BEL ABBES : L’OPGI court après 60 milliards de créances

L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la wilaya de Sidi Bel Abbès, en vertu des instructions de la tutelle ministérielle, ne cesse d'organiser des sorties sur le terrain, par le biais de ses éléments, afin de sensibiliser les locataires sur leur situation vis à vis de l'office, portant sur les créances de leurs créances s'élevant à 60 milliards de centimes, apprend-on d'une source autorisée. Ces campagnes de porte à porte, selon notre source, sont menées toutes les semaines, à travers les 52 communes de la wilaya et auraient aussi comme objectif, d'éviter les poursuites judiciaires contre les défaillants dont des centaines n'ont pas payé leurs loyers depuis de longues années. A propos des mises en demeure envoyées aux mauvais payeurs, leur nombre aurait dépassé de loin le cap de 1500,dira la même source, précisant que le recours au règlement par échéanciers serait toujours possible, du fait que ces mesures de facilitation leur seraient accordées afin de contourner toutes formes de litiges, et en dépit de toutes ces dispositions affables prises par les services de l'OPGI, une quarantaine d 'affaires se trouvent entre les mains de la justice.