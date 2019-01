SIDI BEL ABBES : Descente conjointe des services de sécurité à Ras-El Ma

Les éléments des forces de la police et de la gendarmerie nationale de Ras-El Ma, 95 km au sud-ouest de Sidi Bel Abbès, viennent d'effectuer ces deux derniers jours, une descente commune d’envergure, au niveau des quartiers ''névralgiques" de la ville garnison, apprend-on d'une source bien informée. Durant ces rafles ayant ciblé des fiefs de la délinquance et autres actes de criminalité, les éléments des forces sécuritaires ont arrêté 03 personnes dont un malfrat activement recherché par la justice, dans des affaires de vols qualifiés, coups et blessures volontaires, saisi d’une bombe lacrymogène pour agression et une quantité considérable de boissons alcoolisées, selon notre source. Cette opération de recherche particulière, rentre dans le cadre de la lutte implacable que devraient mener les services sécuritaires, tous corps confondus, contre la criminalité sous toutes ses formes.