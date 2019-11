SIDI BEL ABBES : Campagne de sensibilisation sur les risques du monoxyde de carbone

Agissant en étroite collaboration avec la Sonelgaz, la D.S.P, D.E.W, la direction de la formation professionnelle et la direction du commerce, les premiers responsables de la protection civile de Sidi Bel Abbès, ont ouvert ce mardi, une campagne de sensibilisation étalée jusqu'à la fin de la saison hivernale. Cette initiative d'envergure est organisée selon les responsables de la protection civile sur les risques d'émananations de monoxyde de carbone (CO), de gaz butane ainsi que des raccordements inconvenants de gaz. C'est le centre de formation professionnelle Chotti Djillali de Sidi Bel Abbès, parmi tant d'autres programmés, qui a ouvert le bal à cette initiative, ce mardi 11 novembre 2019. Tout au long de la campagne de sensibilisation portant sur la prévention des accidents d'asphyxie au monoxyde de carbone ,ce gaz incolore ,inodore ,et mortel ,résultant d'une combustion incomplète, des dépliants seraient distribués et des conférences ,entretiens et autres explications nécessaires, seraient fournis aux participants, en vertu du thème ''Pour un hiver chaud et sans accidents". Pour rappel, la direction de la protection civile de Sidi Bel Abbes avait enregistré 17 interventions de secours en 2018, lors desquelles 7 personnes avaient péri dont un enfant ; et de janvier 2019 à nos jours, 27 interventions, avec 3 décès.