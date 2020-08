SIDI BEL ABBES : 85 motos mises en fourrière en juillet

Dans le cadre de la campagne lancée par les éléments de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès contre la circulation irrégulière des motocyclettes dans la ville, ces derniers sont parvenus à arrêter des centaines de motocyclistes pour examen de papiers, apprend-on d'un communiqué de la cellule d'information. 85 deux-roues de différents types ont donc été mis en fourrière pour défaut de conformité, selon le communiqué, notamment le permis de conduire et le casque de sécurité. A cet effet, des fiches descriptives de motos sont remplies et des procès-verbaux de constatation établis par les éléments des forces de police. Ces deux-roues seraient généralement utilisés par des malfaiteurs dans les affaires d'agressions et de vols à l'arrachée.