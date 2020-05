SIDI BEL ABBES : 666 opérations effectuées par la Protection civile en une semaine

Selon un communiqué officiel émanant de la cellule de communication de la Direction de la protection civile de Sidi Bel Abbès, 666 diverses opérations ont été réalisées du 24 au 30 mai 2020 et réparties comme suit : 580 interventions ayant permis de secourir et d'évacuer 516 personnes, 20 accidents de la circulation routière ayant fait 21 blessés et aucun décès, 18 interventions dans autant de foyers d'incendies ''secs" et 48 autres opérations enregistrées dans le cadre des campagnes de sensibilisation, d'information et autres services du secteur. Le même communiqué rapporte que pendant cette période cruciale, coïncidant avec la moisson, la Direction appelle les agriculteurs et notamment les céréaliculteurs à être plus que jamais prudents afin d'éviter d'éventuels sinistres.