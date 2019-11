SIDI BEL ABBES : 30083 doses de vaccin antigrippal remises aux établissements de santé

Dans les établissements de santé publique de l'immense wilaya de Sidi Bel Abbès, la campagne de vaccination antigrippale bat déjà son plein, après que les services de la Direction de la santé et de la population (DSP) aient réceptionné 30083 doses de vaccin de la tutelle ministérielle, apprend-on des sources concordantes. Des milliers de doses sont donc parvenues à destination de tous les établissements hospitaliers des quatre coins de wilaya de la Mékerra, lesquels disposent de chaînes de froid nécessaires à la conservation des flacons de vaccins .La distribution, selon la même source, est répartie comme suit: la direction de l'EPSP de Télagh, à laquelle sont rattachées des polycliniques et autres unités des Daïras de Mérine ,Moulay Slissen, Ras El-Ma et Telagh,a réceptionné 3900 doses ,l'EPSP de Marhoum, plus au sud, 1958 unités, les EPH de Ras El Ma et Télagh : 500 doses, l'EPSP de Sidi Bel Abbès : 8950 ,le CHU : 1300,l'EHS en psychiatrie : 100,l'EHS en gynécologie obstétrique : 250, l'EPSP de Sfisef : 3500 et son E P H : 100, l'EPSP Ténira : 2100 doses , Lamtar : 3900, Benbadis : 450 et celui d'Aïn El-Berd en a reçu 2975. Cette campagne de vaccination ciblerait les personnes âgées, les malades chroniques, femmes enceintes, enfants, personnes vulnérables ainsi que les corps médical et paramédical. Ils devraient, en effet, se faire vacciner afin d'éviter toute épidémie de la grippe saisonnière ayant fait en Algérie, 23 morts en 2018.