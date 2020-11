SIDI BEL ABBES : 3 arrestations et saisie de 5400 unités d’alcool

Dans le cadre de la lutte acharnée menée contre la criminalité sous toutes ses formes et notamment le commerce illicite des boissons alcoolisées, les éléments de la BRI de Sidi Bel Abbès sont parvenus tout récemment à saisir une quantité considérable de boissons alcoolisées, de toutes les marques, rapporte un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques. Cette quantité était soigneusement dissimulée dans deux logements sis à Ras el ma, 100 km au sud-ouest de Sidi Bel Abbès et destinée à la commercialisation dans la ville garnison et ses environs, ajoute le communiqué. Ils ont également procédé à l'arrestation de 3 personnes âgées entre 30 et 40 ans. Ce coup de filet à été réussi grâce à des renseignements fiables fournis au moyen des numéros verts et faisant état de la présence suspecte d'individus s'adonnant à la vente de boissons d'alcool. A l'issue d'un mandat de perquisition accordé par le procureur près le tribunal, une fouille judicieuse des lieux a permis aux enquêteurs de découvrir pas moins de 5400 unités d'alcool. Les 3 mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt, au grand soulagement de la population locale.