SIDI BEL ABBES : 249 kg de viande avariée saisis en août

Les éléments des forces de police de Sidi Bel Abbès, agissant lors de diverses tournées de contrôle effectuées au sein des boucheries de la ville, en compagnie des services vétérinaires et des contrôles sanitaires, ont saisi, en août dernier, 249 kg de viande impropre à la consommation, apprend-on d'un communiqué de la cellule d'information.Cette quantité de viande rouge ,blanche ,hachée ,d'abats et de poisson, ne répondant nullement aux conditions d'hygiène et de conservation ,selon le communiqué, était destinée à la commercialisation, contrairement à la législation. Elle a bien sûr été détruite conformément à la loi en vigueur.