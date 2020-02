SIDI BEL ABBES : 1 mort et 8 blessés dans un accident de la route

Un grave accident de la circulation est survenu dans l'après-midi de samedi 22 février 2020, sur le CW 39, reliant la commune de Aïn Tandamine à El Haçaïba, 50 km au sud-ouest de Sidi Bel Abbès, apprend-on d'un communiqué émanant de la cellule d'information de la direction de la protection civile. L’accident s’est produit, quand un autocar de type Toyota, de transport collectif, et un véhicule utilitaire conduit par un octogénaire roulant en sens inverse, sont rentrés en collision frontale. On déplore 1 mort ; le conducteur du véhicule léger, B.H, 85 ans et 8 blessés parmi les occupants de l'autobus qui ont été transférés vers l'EPH de Télagh, selon le communiqué. Les éléments de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête, en vue de déterminer les causes et les circonstances de ce drame routier.