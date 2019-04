SIDI ALI : Insuffisance flagrante d’appareils pour dialyse

A ce jour, les insuffisants rénaux d’un nombre de 90 malades demeurent confrontés à l’absence d’un bon suivi régulier de leur état maladif, ces derniers ont toutes les peines du monde à observer la régularité de leurs séances de dialyse, surtout ceux qui habitent si loin de l’hôpital de Sidi Ali et de la ville de Mostaganem. Ces malheureux malades ne peuvent plus recevoir leurs soins à temps en raison de l’insuffisance des appareils de dialyse qui ne dépassent guère la quinzaine et dont certains sont en panne depuis si longtemps et à force d’être si utilisés, selon les déclarations de quelques malades rencontrés sur les lieux. Ce déficit en appareils pousse certains malades à faire de longs et pénibles déplacements vers les établissements publics hospitaliers de Mostaganem et d’Ain Tédelès. Malheureusement, d’autres malades ne disposant ni de moyens financiers, ni de transport, finissent souvent par se priver de séances de dialyse qui doivent s’effectuer pour certains toutes les semaines, et qui restent si nécessaires à leur état de santé. Notons à ce sujet, que le manque de séances de dialyse expose l’insuffisant rénal à diverses complications, dont le retentissement viscéral et métabolique si bruyant et conduit, en l'absence d’intervention médicale urgente à la mort. Face à cette situation fort déplorable , les insuffisants rénaux de la région de Sidi Ali lancent un cri de détresse aux autorités concernées pour les aider à mieux se soigner, en dotant l’hôpital le plus proche en appareils de dialyse, suffisants pour pouvoir les prendre en charge.