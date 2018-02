SIDI ALI ET OULED MAALLAH : Quand les élèves claquent les dents en classe !

Un froid glacial caractérise cet hiver, un froid que ressentent davantage les élèves des écoles primaires de la périphérie et des douars de certaines communes (Sidi Ali et Ouled Mâallah). Dans ces établissements, les élèves éprouvent des difficultés à suivre les cours et à se tenir droits. Dans ces établissements, les élèves ont énormément de difficultés à suivre les cours. Et pourtant, des chauffages ont été installés ces dernières années dans quelques écoles. Cependant, une défectuosité a été relevée dans le système d'évacuation des gaz dégagés par ces équipements, et dans d'autres c'est le manque de mazout. « Le problème se pose depuis une année et demie environ, signale aussi un enseignant : « Nous avons fait une pétition que nous avons remise aux autorités compétentes, mais elle n'a eu aucune suite. Nous voyons chaque jour que les élèves se présentent à l'école les mains bleues par le froid et la plupart ont des problèmes de rétention urinaire ». D'autre part, l'on signale d'autres défaillances dans ces écoles. Pour remédier à toutes ces défaillances, les responsables des établissements scolaires ont lancé un appel aux autorités locales les invitant à prendre sérieusement en charge la situation afin que les enfants bénéficient des commodités auxquelles ils ont droit.