SIDI ALI BENYOUB (SIDI BEL ABBES) : Une collision entre deux motos fait un mort et 2 blessés

Une violente collision s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche 6 et 7 juin 2020 , sur le CW17, reliant Sidi Ali Benyoub à Tanzera, relevant de Benachiba Chélia,35 km au sud-ouest de Sidi Bel Abbès, faisant un mort sur les lieux et deux blessés graves ,rapporte un communiqué de la cellule de direction de la protection civile. Deux personnes de 38 et 40 ans , répondant respectivement aux initiales de LF et FA, roulant sur une moto de type Oméga ont percuté de plein fouet, un quadragénaire non identifié d'environ qui roulait en sens inverse sur une 103. Ce dernier a trouvé la mort sur le coup, quant aux autres, ils ont été grièvement atteints, précise le communiqué. Les éléments de la protection civile de l'unité locale intervenant promptement, ont évacué en urgence les blessés vers la polyclinique de Sidi Ali Benyoub et transporté la dépouille mortelle à la morgue de L'EPSP de Ben Badis. Les deux motos ont été complètement endommagées, conclut le bulletin de la cellule de communication.