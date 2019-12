SETIF : Démantèlement d’une cellule terroriste appartenant à Daech

La Brigade de recherche et d’investigation (BRI) de la Sûreté de Sétif a démantelé, ce jeudi, une cellule internationale composée de quatre individus – dont un en état de fuite- qui recrute des combattants pour le compte du groupe terroriste Daech, a-t-on appris de sources dignes de foi. Selon les mêmes sources, les éléments de cette cellule ont déclaré leur allégeance à des combattants de Daech qui se sont livrés à des combats en Syrie, en Mali et en Irak et c’en coordination avec des terroristes activant le long de la frontière algéro-malienne. Outre l’arrestation de trois individus appartenant à ce gang dans la ville de El Eulma, l’opération s’est également soldée par la récupération de matériels électroniques, des CD, des prospectus incitant à la violence et au chaos durant les prochaines élections présidentielles. D’après des éléments d’information dont dispose notre rédaction, la cellule terroriste s’apprêtait à commettre un attentat à la veille du scrutin à Sétif, mais la vigilance et le professionnalisme de la Brigade de recherche et d’investigation ont permis de déjouer ce plan. Notons que les individus ont question ont été présentés devant le juge instructeur près de le tribunal de El Eulma qui a ordonné de leur placement sous mandat de dépôt.