SENSIBILISATION CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS : Belhimer salue les efforts exceptionnels des médias

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer a salué à Alger les efforts "exceptionnels" consentis par la corporation des médias en matière de sensibilisation pour réduire la propagation du coronavirus et préserver les vies des citoyens. Dans une déclaration à la presse en marge de la conférence de presse quotidienne du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus en Algérie, M. Belhimer a déclaré "je saisi cette occasion pour adresser, au nom du gouvernement et des membres du comité scientifique, mes sincères remerciements à la corporation des médias pour les efforts exceptionnels consentis en matière de sensibilisation des citoyens visant à réduire la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus et préserver les vies de nos citoyens". Le Gouvernement s'efforce avec diligence d'assurer l'équilibre entre la préservation, d'une part, de l’activité économique, y compris la production et la distribution, et la préservation, d'autre part, de la santé des citoyens en cette situation de pandémie, a affirmé le Porte-parole du gouvernement. Pour assurer cet équilibre, M. Belhimer a mis l’accent sur l’impératif "de resserrer les rangs, de faire preuve de solidarité et de s’éloigner de toutes formes de divergence et de distinction". L’hygiène et le respect des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des experts et des spécialistes demeurent "l’unique moyen pour parvenir à l'éradication de cette pandémie", a-t-il conclu.