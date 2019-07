SELON ALI BENFLIS : Le dialogue annoncé ne peut être rejeté

Dans une interview accordée au site Internet d’Al- Jazeera.net, Ali Benflis a déclaré que le dialogue annoncé ne pouvait être rejeté. « Pour surmonter l’obstruction politico-constitutionnelle existante, il fallait assigner à un groupe de personnalités nationales indépendant et crédible la supervision, la direction et la conduite du dialogue et la création d’une autorité électorale chargée de préparer, d’organiser, de superviser et de surveiller tout le processus électoral présidentiel, de modifier la loi électorale en ce qui concerne les mesures relatives à l’élection présidentielle, et préparer les élections présidentielles dans un délai ne dépassant pas six mois », a-t-il déclaré.