SECURITE ET PREVENTION ROUTIERES PENDANT LE RAMADHAN : La gendarmerie sensibilise les automobilistes

Le vendredi 24 Mai 2019, en soirée et après le f’tour, la gendarmerie nationale a procédé à la mise en place d’un plan spécial de sécurisation et de prévention, qui a débuté par une campagne de sensibilisation qui a été établie par le chef de groupement le colonel Tami suivant les orientations du commandement général de la gendarmerie. L’opération a commencé par un déplacement vers la brigade motorisée des 300 logements, afin de visualiser le dit plan sur le terrain, mis en application sur la route nationale n° 11 du côté des ‘’ Sablettes’’ en direction d’Oran. Ce dernier a consisté en un arrêt des véhicules non pour verbaliser cette fois ci mais pour leur délivrer des dépliants de documentation sur la sécurité routière dans le sens de ‘’prévenir, mieux que de guérir ‘’et les inviter à rouler doucement pour arriver surement car les accidents de la route sont devenus un grand fléau dans notre pays. La sonnette d’’alarme a retenti pour que tout le monde soit impliqué pour donner un grand frein à ses pertes humaines perdues inutilement. A titre d’exemple , le conducteur doit prendre la décision de s’arrêter en cas de sensation de somnolence surtout en ce mois sacré où beaucoup de citoyens ont tendance à veiller tard le soir et souffrent d’un manque de sommeil durant le jour . Par la suite, la caravane de sensibilisation s’est dirigée vers l’échangeur de Stidia pour changer de sens et toujours sur le même contexte mais cette fois ci sous l’angle de prévention, après la rupture du jeûne, vers le rond point de Benchenni pour la sécurisation du lieu de culte (mosquée Abderahmane) juste à proximité qui fait partie intégrante du plan sécuritaire et du plan spécial. En dernier, l’équipe a rejoint un barrage de sécurité au niveau de la plage des Sablettes où des fouilles inopinées de voitures furent établies avec l’appui de chiens pour dénicher éventuellement la présence de stupéfiants, toujours est ‘il que la gendarmerie nationale a pour objectif premier la dissuasion, la prévention et non la répression, après quelques échanges de dialogue avec les citoyens pour demander leurs avis. Ils furent tous unanimes de cette initiative dans l’espoir que cette cadence sera maintenue durant la session estivale.