SECTEUR DES SPORTS : Le président Tebboune préside une séance de travail

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé une séance de travail à laquelle ont pris part le Premier ministre, le ministre de la Jeunesse et des sports, la Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée du sport d'élite et le président du Comité olympique algérien (COA), indique un communiqué de la Présidence de la République. "Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, lundi, une séance de travail à laquelle ont pris part le Premier ministre, le ministre de la Jeunesse et des sports, la Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée du sport d'élite et le président du Comité olympique algérien (COA)", précise le communiqué. Lors de cette séance de travail, ont été évoqués "les préparatifs de la participation de l'Algérie aux Jeux olympiques (JO) prévus en juillet 2021 au Japon, les préparatifs en cours pour la tenue des Jeux méditerranéens de 2022 (JM) à Oran et d'autres question liées à l'organisation du sport en général et des sports d'élite et olympiques, en particulier. Dans ce contexte, le Président Tebboune a donné des "orientations précises pour une bonne préparation matérielle et humaine de ces compétitions internationales et la promotion du sport, même à l'Ecole.