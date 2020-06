SAYADA (MOSTAGANEM) : Les citoyens de la cité ‘’Wiam’’ interpellent le wali

C’est la grogne chez de nombreux citoyens de la Cité Wiam (ex-Radar), de ne pas pouvoir avoir l’opportunité de pouvoir être reçus par le président de l’APC de Sayada pour lui faire part de leurs doléances, afin qu’il puisse leur trouver des solutions. Ils se disent excédés par ce comportement de se dérober de son bureau pour ne pas les rencontrer et les recevoir, affirment-t-ils. Après avoir contacté le Chef de la Daïra de Kheireddine dont dépend cette commune qui est pratiquement greffée à celle de Mostaganem, justement par cette « Cité Wiam » où il y a de nombreux problèmes divers et variés. La colère de ces citoyens, pour la plupart, des jeunes d’une moyenne d’âge de 30-35 ans est difficilement contenue en apparence et ces derniers disent avoir ras-le-bol d’être ballotés dans un jeu de va-et- vient entre l’APC de Sayada, la daïra de Kheir-Eddine et la wilaya, pendant près de 08 mois environ. N’ayant pas l’opportunité de se faire entendre par le Maire de la commune de Sayada, ils interpellent les autorités de tutelle à prendre en considération leur demande et à se pencher sur leur cas au niveau de cette Cité gagnée par la mal vie, l’insécurité et le chômage ainsi que d’autres carences socio-économiques.