SAYADA (MOSTAGANEM) : La Police démantèle un réseau de trafic d’armes à feu

Le directeur de la sûreté de wilaya ajouta « ,face à ce type de délit qui a duré 7 mois d’investigations, suivies en permanence par le procureur de la République, près le tribunal d'Ain Tèdeles, ont pu mettre fin à l'activité d'un dangereux réseau criminel de trafic d’armes à feu et des drogues ,dures et douces, dont l'activité s'étend à plusieurs wilayas du pays en utilisant la région de Relizane comme base de son activité criminelle ». Le chef de la Police de Mostaganem a précisé que : « L’opération en question s'est déroulée le 30 Novembre 2020, suivant un plan de sécurité élaboré qui s'est appuyé sur la rapidité d’intervention et de professionnalisme et qu’elle a abouti à l'arrestation de sept (07) personnes âgées de 35 à 65 ans des wilayas de Relizane et Chlef, notamment à la saisie de sept (07) Pistolets semi-automatiques et munitions réels, classés selon l'ordonnance 97-06 du 21 janvier 1997, relative au matériel de guerre, aux armes et aux munitions. En plus, il a été saisi également une quantité de 740 grammes de poudre blanche, dont un échantillon a été envoyé au laboratoire scientifique de la police pour analyse ainsi que 193 grammes de « kif traité » .Dans le même contexte , M. Hammoudi, a indiqué que, quatre (04) véhicules de tourisme immatriculés aux wilayas de Tlemcen, Chlef et Relizane, ont été également saisis au cours de cette même opération. Le responsable de la sureté urbaine de wilaya de Mostaganem a conclu, dans son communiqué que « les personnes de ce réseau criminel sont accusés de formation d'une association de malfaiteurs, d’acquisition, possession, commerce, port, transport et importation d'armes à feu et de munitions réelles ,sans permis de détention légale, possession illégale de drogues à des fins commerciales ainsi que leur transport et stockage. Cette opération fait l’objet d’un dossier de poursuites judiciaires dressé et transmis à M. le procureur prés le tribunal d'Ain Tedelès par devant lequel ont été présentés les mis en causes dans cette affaire »