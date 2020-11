SANS DIRECTEUR A TIARET : Le Cadastre tourne au ralenti

La structure abritant le siège de la direction du cadastre, ne répond guère aux exigences de cette institution souveraine .Les conditions des employés au sein de cette directions sont très critiques, de part l'exiguïté des bureaux, un manque flagrant de bureautique est à déplorer. Un fonctionnaire, nous dira que les employés trouvent de la peine pour s'approvisionner en papier et stylos. Un autre nous dira que les appareils et les équipements de travail sont vétustes et ne s'accommodent pas aux techniques actuelles. Un autre nous dira:" c'est inconcevable comme situation et les concernés des antennes y relevant de la direction implantées à travers les daïras de: Rahouia, Frenda, Ksar-Chellala et Sougueur, se déplacent jusqu'au siège de la direction, pour de futiles renseignements, alors qu'en vérité, un simple flash disk pour l'actualisation de données est amplement suffisant et à ce titre ,’’nous revendiquons une décentralisation de ces antennes et ce pour éviter les engouements que vit le siège de la direction,’’ s'inquiète un autre...D'autres employés nous ont fait part de leur inquiétude à l'adresse d'une employée dans le cadre du filet social, qui perçoit un" salaire" de 5400 dinars et est diabétique, cependant on lui a confié des missions techniques très sensibles et a été sommée de travailler 7/7 durant 8 heures...Un autre employé, nous dira que le budget annuel alloué à la direction du cadastre ne dépasse guère les 300 millions de centimes et nous recensons 5 voitures en panne faute de paiement des frais de réparation et seulement 6 se trouvent en service et cette situation a des répercussions critiques sur le suivi des opérations à même de satisfaire le public .Un autre employé de cette direction ,a soulevé un grand problème, relatif aux ressources humaines, car la direction accuse un grand déficit en personnel. La formation est un autre volet qui se fait rare et auparavant l'institut national de géodésique implanté à Arzew, ainsi que l'institut de cartographie implanté à Alger et en collaboration avec le ministère de la défense nationale formaient des cadres de renommée ,qui ont pu solutionner des problèmes de frontières entre des pays en conflit ,dira notre interlocuteur ,en ne mâchant pas ses mots et s'inquiète du manque de formation et aussi du vide juridique remarqué et qui aboutit à des situations pendantes au niveau de différents tribunaux .Ces problèmes relevés par certains employés de la direction du cadastre, sont minimes au regard de plusieurs observateurs ,qui attendent impatiemment la visite du directeur général du cadastre et ce pour solutionner certains problèmes relatifs au foncier agricole .Le manque de vulgarisation et de sensibilisation fait heurter certains fellahs et éleveurs à des situations critiques qui portent atteinte à l'économie nationale, sachant que la wilaya de Tiaret, est à vocation agro-pastorale et des milliers d'hectares de terres agricoles se retrouvent inexploitées du fait des situations qui sont pendantes et dont la majorité est soumise à des jugements de tribunaux .La sonnette d'alarme est tirée et il est du droit de chaque algérien de jouir de ses biens et d'éviter les incessants recours à la justice. Pour l'heure, l'état où se trouve le siège de la direction du cadastre est à déplorer.