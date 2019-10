SALAH GOUDJIL AFFIRME : L’Algérie, ‘’le plus grand gagnant’’ de la présidentielle

Présidant une réunion de l’instance des présidents élargie aux bureaux des commissions permanentes et les présidents des groupes parlementaires, consacrée à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, ainsi que certaines questions règlementaires relatives au fonctionnement de l’instance, M. Goudjil a insisté sur « l’impérative conjugaison des efforts pour contribuer à la mobilisation populaire espérée afin de garantir la réussite de ce rendez-vous électoral ». « En dépit du nombre de candidats, le vote sera pour l’Algérie qui est le plus grand gagnant de ce scrutin », a-t-il mis en avant. Cette échéance consacrera les aspirations du Hirak populaire et donnera naissance à une réelle démocratie donnant lieu à une véritable indépendance de la décision politique et économique, à la hauteur des aspirations des chouhada, des moudjahidine et de l’ensemble des Algériennes et Algériens toutes générations confondues », a ajouté le président du Conseil de la nation par intérim. Dans ce contexte, M. Goudjil s’est félicité du dernier discours du Chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah prononcé à l’occasion de la convocation du corps électoral où il avait affirmé que seule l’élection présidentielle est la solution la plus efficace pour sortir de la crise que traverse le pays. Il a également mis en exergue « les efforts importants » consentis par l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN) qui a, en permanence, « accompagné le Hirak populaire et veillé soigneusement à réunir les conditions nécessaires pour garantir la pérennité des institutions constitutionnelles et la préservation de la stabilité du pays ». La réunion a constitué une opportunité à travers laquelle, M. Goudjil a mis en avant les efforts des enfants bienveillants de l’Algérie ayant œuvré pour la concrétisation des ambitions et des aspirations du peuple algérien, à savoir l’élection de son prochain président en toute liberté et démocratie. A cette occasion, il a appelé les membres du Conseil de la nation à garantir les meilleures conditions pour mener à bien ce scrutin historique « sans précédent » au mieux des aspirations du peuple algérien.