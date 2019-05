SAISON ESTIVALE A ORAN : 17, 5 milliards de cts pour l’aménagement des plages

A cet effet, la Direction de la planification et de l'aménagement du territoire (DPAT) vient d'octroyer une enveloppe de 17, 5 milliards de centimes pour les communes côtières de la wilaya. Selon la déclaration du chef de l'exécutif, cette somme sera utilisée pour des travaux d'aménagement et la réalisation de certains équipements au profit de ces communes appelées à recevoir des milliers d'estivants. Cette enveloppe a été débloquée sur la base des fiches techniques qui ont été présentées par les communes côtières. Ce montant sera destiné notamment à l’aménagement des accès, le renforcement de l’éclairage public, pour offrir de meilleures conditions aux estivants à travers les 34 plages autorisées à la baignade. Par ailleurs, une autre enveloppe de 65 milliards de cts sera consacrée pour les 03 projets de réhabilitation des routes.Le wali d’Oran Mouloud Cherifi a insisté lors de la réunion sur la gratuité des plages, et assurer l’entretien notamment l’hygiène, des équipes seront mobilisées pour assurer le nettoyage des plages, ainsi que la création de centre de tri au niveau des plages. Il a appelé également à faire participer les jeunes dans les différentes opérations et mettre fin au rejet des eaux usées au niveau des plages. Toujours dans le même cadre d'idées , le wali d'Oran vient d'instruire l'ensemble des présidents d'APC, pour préparer dès à présent la saison estivale en procédant à la mobilisation d'agents et de matériel pour des opérations régulières de nettoyage des plages, des travaux d'embellissement et de ravalement des façades. En plus des travailleurs communaux, le wali a exhorté les maires à solliciter notamment les micro-entreprises spécialisées dans la collecte et le nettoyage. Le premier responsable a, d'autre part, insisté sur le respect des cahiers des charges inhérents à la concession des espaces au niveau des plages, et le droit du citoyen d'y accéder gratuitement. Les mêmes instructions ont été données pour la concession des parkings au niveau des communes côtières.