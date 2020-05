SAISON ESTIVALE 2020 : Vers la mise en place ‘’d’un protocole sanitaire’’

Un protocole sanitaire portant sur les règles préventives et sanitaires en prévision de la saison estivale sera annoncé prochainement, a indiqué, Abdelkader Ghouti, conseiller auprès du ministre du Tourisme. Le comité scientifique installé dernièrement au niveau du ministère du Tourisme, est sur le point de finaliser l’élaboration de ce protocole sanitaire portant sur les règles préventives et sanitaires destinées aux établissements hôteliers et agences de tourisme et de voyage, en prévision de l’étape post-déconfinement pour réduire la propagation du coronavirus. Le Comité technique propose dans le document du protocole, « l’engagement des propriétaires des hôtels à mettre des cellules de vigilance afin de revoir les conditions de santé et d’accompagner les estivants et d’accélérer la prise des mesures nécessaires en cas d’enregistrement de tout cas épidémique », indique le même responsable. De surcroît, « ils sont appelés à fournir des équipes médicales pour assurer la santé des touristes et des employés au quotidien tout en procédant à l’utilisation de 50% de la capacité des hôtels pour la mise en place des mesures de distanciation entre les estivants ». Entre autres mesures proposées par le Comité, l’interdiction d’organiser des soirées artistiques, la désinfection régulière des chambres et des espaces, l’obligation du port du masque de protection pour les estivants et les employés des hôtels.