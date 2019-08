SAISON ESTIVALE : 17 morts par noyade à Mostaganem

Plus de 6,9 millions d’estivants ont convoité les 43 plages autorisées à la baignade à la wilaya de Mostaganem, situées sur une longueur de 124 kilomètres, depuis le début du lancement de la saison estivale de l’année 2019 a t on appris, sans compter une grande affluence des véhicules ayant entrainé des bouchons dans les grands axes de la périphérie du centre urbain. Ce nombre très important d’estivants a nécessité l’enregistrement de 2750 interventions suite à divers dangers ayant abouti à sauver 1880 personnes d’une mort certaine par noyade suite à une dangereuse aventure dans des situations à risques, Par ailleurs, les mêmes services de la protection civile ont secouru sur les lieux de l’incident à travers les plages, 460 personnes blessées, alors que 388 autres blessées ont été évacuées vers les centres et urgences médicales pour une prise en charge vu la gravité de leurs blessures a t on ajouté. Pour ce qui est des jet ski, les mêmes services ont secouru deux conducteurs se trouvant dans des situations embarrassantes, tandis que le bilan enregistré des personnes noyées, un seul estivant a péri dans une plage surveillée alors que 16 autres se sont noyés dans des régions et plages non autorisées à la baignade.