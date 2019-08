SAISIE DE 25 KG DE KIF ET 220 MILLIONS DE CENTIMES : Arrestation d'un baron de la drogue à Ain El Turck

Agissant sur information, les éléments de la brigade de recherches et d'investigations BRI2 relevant de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya ont réussi à mettre la main sur un baron de la drogue à la corniche oranaise d’Ain Turck. Le mis en cause faisait l'objet d'un mandat d'arrêt et activait sous une fausse identité. Il a été appréhendé pas loin d'une ferme située dans la daïra d'Aïn El-Turck à bord d'un véhicule de marque Hilux et en possession d'une quantité de 25 kg de kif et une somme d'argent de 222 millions de centimes. Pas moins de sept portables et des documents falsifiés ont été aussi saisis. Cette opération a été menée, selon l'officier, après des recherches approfondies lancées depuis la saisie des 40 kg de kif au niveau du rond-point de l'ESNSET et qui ont permis d'identifier celui qui écoulait la drogue à l'Est du pays. Poursuivant leurs recherches et après une extension de compétence dans des wilayas limitrophes, les éléments de la BRI2 ont arrêté deux autres complices âgés entre 28 et 63 ans. Les enquêteurs ont récupéré quatre portables et un véhicule de marque Hilux qui servait à transporter la résine de cannabis. Au total, 25 kg de kif, 220 millions de centimes, 11 portables ont été saisis en plus de deux véhicules. Les trois individus arrêtés seront présentés au tribunal à l'issue de l'enquête.