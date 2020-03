SAIDA : Le wali dément tout cas confirmé de coronavirus

Pour éviter toute forme de contamination au virus covid-19 , un virus qui pour l’heure actuelle impose son diktat à l'échelle planétaire où plus de 20 000 morts dont la majorité est située au niveau du vieux continent , les responsables de la wilaya de Saida ont procédé à la multiplication des opérations de désinfection à travers toute la wilaya .Au moment où nous mettons sous presse ,nous apprenons que le chef de l’exécutif de la wilaya, Mr Said Saayoud a déclaré à une chaîne de télévision qu' aucune contamination au coronavirus n’a été signalée .Concernant les deux cas qui ont fait l’objet de suspicion de contamination, ils ont été déclarés négatifs .Il s’agit d'une émigrée et de son fils qui sont venus rendre visite à leurs proches . Le wali de Saida et pour plus de vigilance a installé il y a quelques jours une commission de crise ,de suivi et de prévention .Cette dernière est à pied d’œuvre depuis son installation en invitant les associations à la multiplication des actions de désinfection de toutes les communes et les zones d 'ombre .Une initiative qui pour le moment est en train de porter ses fruits. Il reste à signaler que la population du chef-lieu de wilaya applique à la lettre les instructions de prévention contre toute contamination au coronavirus .