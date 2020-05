SAIDA : Interpellation de 1309 personnes pour non-respect du confinement

On apprend de source bien informée que les services de la police relevant de la compétente de la sûreté de wilaya de Saida ont interpellé depuis la mise en application du confinement partiel 1309 personnes .Durant la célébration de l'Aid El-Fitr , la police a auditionné 64 personnes pour avoir transgressé les normes du confinement partiel .Toujours dans le même sillage , la police effectuant les randonnées nocturnes ont pu immobiliser 146 véhicules et 35 motos .Ces moyens de transport ont fait l’objet d’une mise en fourrière .A titre de rappel , pour les deux jours de l 'Aid El-Fitr , les éléments de la police ont intercepté 26 voitures et 35 motos qui ont été mises en fourrière.