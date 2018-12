SAHEL: Les Etats-Unis renforcent leur présence près de l’Algérie

Selon le magazine en ligne The Intercept, il existe 34 sites militaires américains dispersés à travers le continent africain avec une concentration plus élevée, notamment dans le Nord, dans l’Ouest et dans la corne de l’Afrique. Les Américains sont présents dans toutes les régions de crise, dans le Nord, les USA disposeraient de sites militaires dans au moins trois pays voisins de l’Algérie à savoir la Libye, le Niger et la Tunisie. The Intercept précise par ailleurs qu’il n’existe aucun site militaire américain en Algérie, ni au Maroc. En mars dernier, le média américain « The Washington Post » a indiqué que des soldats déployés dans des pays comme «l’Algérie, le Tchad, l’Egypte et le Kenya» touchent une «prime de danger imminent» de 225 dollars par mois (environ 181 euros). Cependant, l’Algérie a démenti officiellement auparavant et à plusieurs reprises la présence de soldats d’un pays étranger sur son territoire.