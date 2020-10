Report du procès en appel de Tahkout au 28 octobre

La Cour d’Alger a décidé le report au 28 octobre en cours du procès en appel de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout et d’un nombre de ministres et d’anciens responsables poursuivis pour corruption et abus de fonction. Le report a été décidé à la demande du collectif de défense pour la consultation des documents de l’affaire. Le tribunal de première instance de Sidi M’hamed avait condamné, l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout à une peine de 16 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 8.000.000 DA. Rachid, Hamid et Billal Tahkout ont été condamnés à une peine de 7 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8.000.000 DA. Nacer Tahkout a été condamné, quant à lui, à 3 ans de prison et 8.000.000 DA d’amende. Le tribunal a également ordonné le gel de tous les comptes bancaires des sociétés de Tahkout, la confiscation de leurs biens et leur exclusion de la participation aux marchés publics pour une durée de 5 ans.